Открыт прямой рейс между китайским Хух-Хото и Москвой

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Авиакомпания Tianjin Airlines ("Тяньцзиньские авиалинии") открыла прямое международное авиасообщение между городом Хух-Хото в китайском автономном районе Внутренняя Монголия и Москвой, сообщает агентство Синьхуа.

В воскресенье авиакомпания выполнила свой первый рейс. Самолет с 207 пассажирами на борту вылетел из международного аэропорта "Байта" в 11.12 по пекинскому времени и направился в аэропорт "Шереметьево".

Протяженность полета составляет около 8 часов. Линия будет обслуживаться лайнером Airbus 330. Рейс будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям.