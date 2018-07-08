СМИ рассказали про "запасной план" для спасения детей из пещеры в Таиланде

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На месте спасательной операции в Таиланде тестируют надувную нейлоновую трубу на тот случай, если другие методы окажутся невозможными, пишет британское издание The Independent.

Над испытаниями трубы неподалеку от пещер Тхам Луанг работают два добровольца — отец и дочь. По их словам, устройство может быть использовано в качестве третьего или четвертого по счету варианта, если другие не помогут.

"Мы надеемся, что до него не дойдет. Но если это все-таки случится, мы должны быть готовы", — сказала девушка-волонтер. В случае необходимости трубу в сложенном виде опустят в пещеры, а затем надуют, образовав таким образом проход диаметром до 70 сантиметров.

Ранее похожий способ в виде надувной трубы с воздушными шлюзами предлагал в Twitter американский бизнесмен Илон Маск.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды с тренером пропали 23 июня. После десяти дней поисков их обнаружили в пещере Тхам Луанг, где группа оказалась отрезана внезапным наводнением. В воскресенье четырех из 12 детей вывели на поверхность, после чего операция была временно приостановлена.