Конгрессмен пообещал изучить случаи гибели усыновленных в США русских детей

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Член делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ Стив Кинг пообещал изучить доклад российской делегации о гибели в Соединенных Штатах 22 российских приемных детей и провести расследование этих случаев.

Вопрос усыновления российских детей американскими семьями обсуждался в ходе встречи российских и американских парламентариев в Берлине. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил после переговоров, что Россия готова внести "корректирующие" поправки в "закон Димы Яковлева", только если в США будет создан контрольный орган в сфере опеки детей.

"Они (делегация из России. — Прим. ред.) сообщили, что у них была информация о том, что 61 тысяча русских детей были усыновлены в США. Среди них 22 ребенка, предположительно, были убиты. У них были фотографии и данные об этих детях, а у нас нет такой информации. Это меня и интересует. Я намерен вернуться и выяснить, кто были эти дети. Я уверен, что российская делегация предоставит мне эти файлы", — заявил Кинг.

"Они сказали, что дети были убиты, я ответил им, что это скорее были несчастные случаи, чем проявления жестокости. Я буду расследовать эти дела", — добавил он. Кинг подчеркнул, что жизни детей "дороги всем" — и русской, и американской стороне.

В декабре 2012 года, Госдума приняла "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Он был принят после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из России, где виновные остались безнаказанными. Закон получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.