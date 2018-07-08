В Госдуме ответили на заявление США о желании России "переманить" Турцию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью RT прокомментировал слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, заявившей о том, что Москва стремится дестабилизировать альянс и "развернуть" Турцию в свою сторону.
По словам парламентария, Россия взаимодействует с различными государствами "на добровольной основе, учитывая национальные интересы всех стран". При этом Москва не пытается "разрушить чьи-то союзы" и привлечь кого-то на свою сторону путем принуждения, подчеркнул Швыткин.
"Действия США по эскалации напряженности в отношении нашей страны и выстраивание неравноправного взаимодействия со своими союзниками вынуждают страны блока НАТО по-другому смотреть как на Россию, международную обстановку, так и на взаимоотношения с американцами", — заметил парламентарий.
Ранее американский постпред при НАТО заявила о том, что Россия "пытается развернуть" Турцию и других союзников альянса в свою сторону. По словам Хатчисон, таким образом Москва хочет "дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО".