Генконсульство в Анталье проверяет сообщения о пострадавших в ДТП россиянах

АНКАРА. 8 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство России в Анталье проверяет информацию о туристах, пострадавших в ДТП на юго-западе Турции. Об этом сообщил РИА Новости представитель дипмиссии в воскресенье.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что микроавтобус, который перевозил российских туристов из Мармариса в аэропорт Даламан провинции Мугла, столкнулся с трактором. По данным СМИ, в результате шесть россиян получили легкие ранения.

"Мы проверяем информацию о ДТП с российскими туристами в провинции Мугла", — сказал собеседник агентства.