Порошенко призвал Польшу и Украину дружить против "третьей стороны"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Варшава и Киев должны сохранять дружественные отношения во избежание победы "третьей стороны", заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье во время визита в Польшу.

"Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона, которая только этого и ждет", — цитирует украинского президента агентство УНИАН.

Глава государства не уточнил, какую страну он имел в виду, однако позднее в Facebook написал, что стратегическое партнерство Украины и Польши станет ответом на "политику Кремля".

Украинский президент не в первый раз пытается увязать напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом с Москвой. Так, в декабре минувшего года он заявил, что Польша и Украина должны избегать исторических конфликтов, так как от них "выиграет" Россия. Порошенко не сказал, о какой выгоде для Москвы может идти речь, но вместе с тем призвал Варшаву искать выход из сложившейся ситуации.

В последние годы отношения Киева и Варшавы заметно охладились, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Организация запрещена в России.