Украинские шахтеры намерены во вторник снова выйти на митинг в Киеве

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Украинские шахтеры снова приедут в Киев митинговать, выдвигая требования погасить им долги по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее шахтеры неоднократно проводили митинги у здания Верховной рады с требованием погасить задолженности по зарплате.
В конце июня шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По данным полиции, в результате столкновений пострадали восемь полицейских и трое гражданских. Были возбуждены два уголовных дела.