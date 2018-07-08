Украинские шахтеры намерены во вторник снова выйти на митинг в Киеве

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Украинские шахтеры снова приедут в Киев митинговать, выдвигая требования погасить им долги по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Шахтеры Селидово, Мирнограда и других городов едут во вторник в Киев. Ведь задолженность по зарплатам государственной угольной отрасли составляет 1,1 миллиарда гривен (42 миллиона долларов). В различных объединениях задолженность составляет от одного до трех месяцев, а в отдельных случаях — например горнякам из городов Селидово и Лисичанска — еще полностью не выплачена зарплата за 2016 2017 годы", — написал Волынец в воскресенье в Facebook.

Ранее шахтеры неоднократно проводили митинги у здания Верховной рады с требованием погасить задолженности по зарплате.

В конце июня шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По данным полиции, в результате столкновений пострадали восемь полицейских и трое гражданских. Были возбуждены два уголовных дела.