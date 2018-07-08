В Бразилии усомнились в полномочиях судьи, освободившего экс-президента

МЕХИКО, 8 июл – РИА Новости. Федеральный судья Бразилии Серджио Моро, ранее давший "зеленый свет" тюремному заключению экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, сомневается в полномочиях судьи, который в воскресенье решил освободить заключенного из-под стражи.
Ранее судья из города Порту-Алегри Рожерио Фаврето предписал немедленно выпустить Лулу на свободу.
"При всем уважении, дежурный федеральный судья абсолютно не имеет компетенции, чтобы отменить решение федерального окружного суда четвертого региона и пленарного заседания федерального верховного суда", — приводит портал Globo заявление Моро.
В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
В начале июня губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас подтвердил, что Лула да Силва намерен зарегистрировать свою кандидатуру на пост главы государства 15 августа.