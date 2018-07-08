Американский сенатор посоветовал Трампу бросить вызов Путину в Хельсинки

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президенту США Дональду Трампу следует бросить вызов российскому лидеру Владимиру Путину во время встречи в Хельсинки, запланированной на 16 июля, сообщает телеканал Fox News.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
"Не позволяйте ему отрицать очевидное. Они все еще пытаются подорвать избирательный цикл 2018 года", — добавил Грэм.