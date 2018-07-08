В США заявили, что речь о размещении постоянных войск в Польше пока не идет

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Сейчас не идет речь о принятии решения по размещению американских военных в Польше на постоянной основе, заявила постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"Они предложили нам размещение на постоянной основе. Конечно, мы рассматриваем все предложения. Но решение сейчас не принимается", — сказала постпред США при НАТО в эфире телеканала Fox News.

Она напомнила, что и сейчас в Польше есть подразделения США, которые находятся там на ротационной основе. По словам Хатчинсон, конгресс США поручил министерству обороны просчитать, во сколько обойдется бюджету новое размещение американских военных в любом месте, а не именно в Польше.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны. По его словам, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ не способствует стабильности на континенте.