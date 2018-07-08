США никогда не разместят ПРО на территории Украины, считает эксперт

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Вашингтон никогда не пойдет на размещение средств ПРО на территории Украины, поскольку военно-политическое руководство США осознает риски масштабной конфронтации с Россией, которую могло бы спровоцировать это решение, заявил РИА Новости в воскресенье военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Это – в высшей мере безответственное заявление украинского эксперта. Полагаю, что, будучи реалистом, Трамп никогда не пойдёт на размещение американской ПРО на Украине в силу целого ряда причин. Во-первых, Украина – это нестабильная страна, которая находится в состоянии гражданской войны. Во-вторых, Россия не позволит этому случиться", — сказал Коротченко.
Собеседник агентства подчеркнул, что Москва восприняла бы такой шаг как переход "красной линии", прямой военно-политический и геополитический вызов, на который последует моментальная и крайне жесткая реакция со всеми вытекающими оттуда последствиями.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.