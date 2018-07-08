Суд постановил освободить экс-президента Бразилии Лулу да Силва из тюрьмы

МЕХИКО, 8 июл – РИА Новости. Суд города Порту-Алегри принял в воскресенье решение освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва, отбывающего наказание за коррупцию.
В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.
По закону, заключенный не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что по-прежнему намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах главы государства, несмотря на свое тюремное заключение. Ранее Партия трудящихся также сообщала, что Лула остается ее кандидатом на выборах.
В начале июня губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас подтвердил, что Лула да Силва намерен зарегистрировать свою кандидатуру на пост главы государства 15 августа.