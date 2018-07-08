Президент Польши назвал Волынскую трагедию этнической чисткой

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не частью войны между поляками и украинцами. Об этом он сообщил в ходе визита на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.

"Это печальная дата для польских семей. Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. Сто тысяч здесь замучены", — цитирует польского президента агентство УНИАН.

Украинцев во время этих событий погибло "всего пять тысяч", подчеркнул глава государства.

Дуда также призвал украинские власти и Институт национальной памяти дать возможность семьям привести в порядок кладбища убитых поляков.

Польские историки расценивают Волынскую резню 1943 года как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с Украинской повстанческой армией*, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

*Организация запрещена в России.