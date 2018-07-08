Во Франции партию Ле Пен лишили госфинансирования

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Судебные следователи Парижа приняли решение удержать два миллиона евро государственных дотаций, который должна была получить партия "Национальное объединение" (в прошлом "Национальный фронт"), сообщает телеканал BFMTV.

Партия "Национальное объединение", как и другие французские партии, в понедельник должна была получить госфинансирование. Однако этого не произойдет — следствие подозревает партию в создании скрытой системы для расхищения европейских средств, которые пошли помощникам парламентариев.

Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен отреагировала на решение об удержании средств господдержки, отметив, что оно является "смертной казнью" и желанием уничтожить первую оппозиционную партию.

Как отмечают французские СМИ, по словам Ле Пен, уже с августа партия не сможет оплачивать труд своих работников.

В июне суд Евросоюза подтвердил решение, обязывающее лидера правой французской партии "Национальное объединение" вернуть Европарламенту порядка 300 тысяч евро в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве членов партии.

Ле Пен обвиняли во "злоупотреблении доверием" в 2009–2016 годах, когда она была депутатом Европарламента. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) утверждало, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро. Адвокат Ле Пен заявлял, что намерен оспорить это требование в суде.