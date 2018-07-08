В ДНР пожар после обстрела уничтожил 120 гектаров пшеницы

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (62)

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков сельскохозяйственного поля на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожено пожаром 120 гектаров пшеницы, говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

"Вследствие попадания взрывоопасного предмета в 14.45 (время совпадает с московским) 7 июля в Новоазовском районе возле села Набережное произошел пожар, в результате пожара уничтожено 120 гектаров пшеницы на корню", — говорится в сообщении ведомства.

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