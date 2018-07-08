Опубликованы первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Сети появились первые кадры операции по эвакуации юниорской футбольной команды и ее тренера из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда.

Британский телеканал ITV опубликовал в Twitter ролик, на котором машина скорой помощи отъезжает от места спасательной операции.

Ambulances are leaving the cave site where four Thai boys have been rescued #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/BS4C8Kq76B — ITV News (@itvnews) 8 июля 2018 г.

В репортаже Fox News показан ролик, снятый непосредственно в пещере во время эвакуации.​

FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa — FOX & friends (@foxandfriends) 8 июля 2018 г.

​"Улицы около города Чианграй в Таиланде перекрыты, так как скорая помощь спешит доставить спасенных мальчиков в больницу", — написал один из пользователей, разместив на своей странице соответствующее видео.

​Кроме того, группа учителей NESTA-US опубликовала видеозапись, на которой водолаз с кислородным баллоном пытается проплыть через один из проходов пещеры.

"На узких участках пещеры в Таиланде аквалангистов необходимо снять оборудование. Это требует дополнительного времени и опыта", — говорится в публикации.

Tight areas of #ThailandCaveRescue requires scuba divers to take off equipment

This takes extra time & experience

Many of the boys don;t know how to swim &also weak (lack of moving &food)

Rainy predicted soon, cave will fill#CaveRescue #ThaiCaveRescue #Geology #EarthScience pic.twitter.com/mJBoGr0jPX — NESTA-US🌎 (@NESTA_US) 7 июля 2018 г.

​Ранее стало известно, что четверо из двенадцати детей, заблокированных в пещере Тхам Луанг, удалось вывести на поверхность. Юных спортсменов доставили в больницу города Чианграй. Еще двое находятся на пути к выходу из Тхам Луанг, сообщил начальник спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

В операции по эвакуации участвуют 90 дайверов, из них 50 человек — иностранцы. Непосредственно выводом детей занимаются 10 иностранных и пять тайских дайверов, остальные заняты в обеспечении спасательной операции.

В субботу 23 июня двенадцать футболистов юниорской команды вместе с тренером отправились в пещеру Тхам Луанг, расположенную в горном национальном парке Дой Нанг Нон на севере Таиланда. Через несколько часов после того как дети зашли внутрь, сильный ливень вызвал внезапное наводнение и отрезал группу от выхода.

Поиски продолжались в течение десяти дней. Детей и тренера обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и мужчины из пещеры.