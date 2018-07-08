Четверых спасенных из тайской пещеры детей доставили в больницу

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

Скорая помощь покидает район пещеры Тхам Луанг в Таиланде после того, как водолазы эвакуировали несколько детей. 8 июля 2018

БАНГКОК, 8 июл — РИА Новости. Четверо из 12 детей, заблокированных в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде, выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй, сообщил в пресс-центре спасательной операции начальник ее штаба Наронгсак Осоттханакон.

"Четверо детей уже выведены из пещеры и доставлены в больницу Чианграя", — сказал Осоттханакон на пресс-брифинге.

По его словам, еще двое детей находятся на маршруте. "Остальные пока находятся на старом месте, в дальней камере пещеры, где они провели две недели. Сегодня мы использовали практически все запасные баллоны, расставленные в предыдущие дни на маршруте. Сейчас идет работа по пополнению запасов баллонов со сжатым воздухом, после чего операция продолжится", — добавил он.

В операции по выводу детей из пещеры участвуют 90 дайверов, из них 50 человек — иностранцы. Непосредственно выводом детей занимаются 10 иностранных и пять тайских дайверов, остальные заняты в обеспечении операции, сообщил Осоттханакон.

Ранее спасение четырех подростков подтвердили таиландские боевые пловцы на своей странице в Facebook.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.