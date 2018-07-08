Глава МВД Великобритании посетил Солсбери и Эймсбери

ЛОНДОН, 8 июл — РИА Новости, Мария Табак. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид посетил в воскресенье города Солсбери, где в марте произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, и Эймсбери, где два человека неделю назад пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери. Пострадавшие из Эймсбери проходят лечение в больнице Солсбери, где лечились и Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.

Во время визита в Эймсбери, продолжительность которого не превышала получаса, глава МВД Великобритании встретился с руководством местной полиции, а также поговорил с жителями.

В Солсбери Джавид больше времени посвятил именно разговорам с местными жителями и предпринимателями, бизнес которых резко пошел на спад после инцидента с отравлением Скрипалей и последующего спада туристического потока в город. Также министр в течение нескольких минут послушал выступление молодых музыкантов на центральной площади старинного городка.

Глава МВД во время визита в Уилтшир подтвердил журналистам, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали, однако пока связи между двумя инцидентами пока не установлено.

"На данный момент нет никаких свидетельств, что двое пострадавших посещали места, в которых бывали Скрипали. Сказав это, я считаю, что все должны прислушиваться к советам профессионалов и принимать меры предосторожности", — отметил он.

На вопрос о том, планируются ли какие-то новые меры в отношении России в связи с инцидентом в Эймсбери, Джавид, по сути, повторил собственное заявление в парламенте, отметив, что пока преждевременно об этом говорить.

"На данный момент таких планов нет… Мы не должны спешить с выводами. То, что нам известно, то, что установлено специалистами – что нервно-паралитическое вещество в данном инциденте – это то же самое вещество, которое было использовано в марте. С марта мы знаем, что это сделали россияне. Мы знаем, что это был варварский, бесчеловечный акт, совершенный российским государством. И вновь, что касается этого конкретного инцидента, мы должны выяснить больше и дать полиции возможность осуществить свою работу", — сказал Джавид.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.