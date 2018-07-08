РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Глава МВД Великобритании посетил Солсбери и Эймсбери

Сюжет:
Отравление в Эймсбери (55)
(обновлено: 16:25 08.07.2018)
02603
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанкПолицейские у дома жертвы отравления в ЭймсбериПолицейские у дома жертвы отравления в Эймсбери
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк

ЛОНДОН, 8 июл — РИА Новости, Мария Табак. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид посетил в воскресенье города Солсбери, где в марте произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, и Эймсбери, где два человека неделю назад пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом.

Указатель окружной больницы Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В Солсбери сообщили о возможности нового отравления
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери. Пострадавшие из Эймсбери проходят лечение в больнице Солсбери, где лечились и Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.

Во время визита в Эймсбери, продолжительность которого не превышала получаса, глава МВД Великобритании встретился с руководством местной полиции, а также поговорил с жителями.

Полицейский у дома жертвы отравления в Эймсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
В Скотленд-Ярде рассказали, сколько займет расследование ЧП в Эймсбери
В Солсбери Джавид больше времени посвятил именно разговорам с местными жителями и предпринимателями, бизнес которых резко пошел на спад после инцидента с отравлением Скрипалей и последующего спада туристического потока в город. Также министр в течение нескольких минут послушал выступление молодых музыкантов на центральной площади старинного городка.

Глава МВД во время визита в Уилтшир подтвердил журналистам, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали, однако пока связи между двумя инцидентами пока не установлено.

"На данный момент нет никаких свидетельств, что двое пострадавших посещали места, в которых бывали Скрипали. Сказав это, я считаю, что все должны прислушиваться к советам профессионалов и принимать меры предосторожности", — отметил он.

На вопрос о том, планируются ли какие-то новые меры в отношении России в связи с инцидентом в Эймсбери, Джавид, по сути, повторил собственное заявление в парламенте, отметив, что пока преждевременно об этом говорить.

Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон
"На данный момент таких планов нет… Мы не должны спешить с выводами. То, что нам известно, то, что установлено специалистами – что нервно-паралитическое вещество в данном инциденте – это то же самое вещество, которое было использовано в марте. С марта мы знаем, что это сделали россияне. Мы знаем, что это был варварский, бесчеловечный акт, совершенный российским государством. И вновь, что касается этого конкретного инцидента, мы должны выяснить больше и дать полиции возможность осуществить свою работу", — сказал Джавид.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена