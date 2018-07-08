В Атлантике сформировался тропический шторм "Крис"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Тропический шторм "Крис" сформировался в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным метеорологов, сейчас "Крис" находится в 245 километрах от мыса Хаттерас в американском штате Северная Каролина. Максимальная скорость ветра составляет 65 километров в час. Отмечается, что шторм может усилиться.

Ранее сообщалось, что ураган "Берил", возникший в Атлантике, ослаб до уровня тропического шторма. Максимальная скорость ветра достигает 75 километров в час.

"Берил" стал вторым штормом с именем во время атлантического сезона ураганов 2018 года. Первый шторм "Альберто" в конце мая обрушился на юго-восточное побережье США. Жертвами стихии в штате Северная Каролина стали два журналиста, на автомобиль которых упало дерево.