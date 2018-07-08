В Раде рассказали, как на Западе умоляли Киев не вводить военное положение

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В 2014 году западные партнеры умоляли Киев не вводить военное положение из-за ситуации в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал советник министра внутренних дел страны и депутат Верховной рады Антон Геращенко.

По его словам, если бы ввели военное положение, пришлось бы отменить президентские выборы.

"К тому же все наши западные партнеры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича и говорили: "Пожалуйста, не вводите военное положение", — заявил парламентарий.

Он также добавил, что сегодня возможная эскалация конфликта на востоке страны отрицательно скажется на положении Петра Порошенко.

"Даже если бы Петр Алексеевич Порошенко захотел бы устроить кровавую провокацию, это стало бы крахом его президентства", — подчеркнул Геращенко.

В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине.

В конце апреля 2018 года Петр Порошенко распорядился сменить формат военных действий в Донбассе и начать операцию Объединенных сил Украины. Таким образом Киев легализовал использование Вооруженных сил ради разрешения конфликта в регионе в мирное время.

По последним данным ООН, жертвами столкновений в Донбассе стали более десяти тысяч человек.