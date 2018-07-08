Порошенко рассчитывает, что Польша поправит законы, касающиеся украинцев

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Киев рассчитывает, что Варшава пересмотрит положение закона об Институте национальной памяти, которое касается украинцев, заявил президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Польше.

Весной в Польше вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством, считает его направленным против украинцев.

"Мы против односторонних политических оценок совместного исторического прошлого, поскольку они не содействуют процессу нашего исторического примирения. И мы поддерживаем инициативы о пересмотре известных изменений в польское законодательство об Институте национальной памяти и рассчитываем, что будет пересмотрено положение, которое касается оценки украинцев", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Он отметил, что Киев осуждает любое насилие и считает неприемлемыми спекуляции по спорным моментам в истории отношений Украины и Польши. Порошенко выразил уверенность в том, что украинцы и поляки имеют достаточно мудрости, чтобы не идти на поводу у провокаций. Президент призвал украинцев и поляков к взаимному прощению.

По данным пресс-службы президента, Порошенко в воскресенье в Польше принял участие в открытии Мемориала памяти украинцам, погибшим от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году, в свою очередь, президент Польши Анджей Дуда в воскресенье посещает Украину по случаю годовщины Волынской трагедии.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*" (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Организация запрещена в России.