Политолог объяснил, почему Вашингтону выгодно не признавать Крым российским

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Крым принадлежит России вне зависимости от того, одобряют это в США или нет, заявил RT политолог Иван Мезюхо, комментируя слова спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера о позиции Вашингтона относительно полуострова.

"Крымчане не нуждаются в чьем-либо признании и ощущают себя частью российского государства. Во-вторых, Крым научился жить в условиях санкций, обходить внешние экономические и политические ограничения со стороны стран Запада", — сказал Мезюхо, добавив, что продление мер уже никак не отражается на жителях полуострова.

В интересах Соединенных Штатов не "упускать из виду" проблему Крыма, так как это дает им возможность продлевать или даже усиливать санкции в любой момент, пояснил политолог.

"В исторической перспективе мы можем рассчитывать на потенциальное ослабление санкционного режима в отношении Крымского полуострова, но уж никак не на признание США его частью России", — подчеркнул Мезюхо. По его словам, Дональда Трампа в значительной степени ограничивает позиция конгресса.

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в воскресенье заявил, что Вашингтон не планирует признавать Крым российским. По его словам, американские СМИ неправильно истолковали позицию Трампа, который ранее в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим".