В НАТО считают, что встреча Трампа с Путиным ослабит безопасность в Европе

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Организаторы саммита НАТО, назначенного на 11-12 июля в Брюсселе, считают, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля может негативно сказаться на безопасности в Европе, сообщает издание Telegraph.
Дипломатический источник отметил, что "Трамп может использовать предложение о сокращении военного присутствия США в Европе, чтобы обеспечить взаимную гарантию от Путина в Хельсинки, что Россия использует свое влияние на Тегеран, чтобы помочь обеспечить вывод иранских войск из Сирии", пишет газета. Источник заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить британского премьера Терезу Мэй и Трампа в том, что необходимо заручиться поддержкой Путина.
Источники также считают, что Трамп "может пригрозить (членам альянса- ред.) вывести американские войска из Украины и отказаться принимать участие в совместных учениях НАТО, если Британия и другие европейские страны не смогут взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону".
Издание отмечает, что Британия — одна из всего пяти стран, которые выделяют 2% ВВП на оборону, как этого требуют целевые нормативы НАТО, в то время как Испания и Бельгия выделяют по 0,9%, а Германия — 1,2%. Также, как пишет газета, у США есть военное присутствие на Украине, в Польше, Германии, Литве, Латвии и Эстонии.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.