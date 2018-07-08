В НАТО считают, что встреча Трампа с Путиным ослабит безопасность в Европе

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Организаторы саммита НАТО, назначенного на 11-12 июля в Брюсселе, считают, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля может негативно сказаться на безопасности в Европе, сообщает издание Telegraph.

Источники в военной и дипломатической сферах заявили изданию об опасениях по поводу возможного предложения, которое Трамп может сделать Путину на их запланированной встрече. Организаторы саммита НАТО опасаются, что Трамп начнет переговоры с Путиным о "перекраивании ландшафта безопасности" в Европе, если лидеры НАТО откажутся выполнить требования президента США об увеличении расходов на сферу обороны.

Дипломатический источник отметил, что "Трамп может использовать предложение о сокращении военного присутствия США в Европе, чтобы обеспечить взаимную гарантию от Путина в Хельсинки, что Россия использует свое влияние на Тегеран, чтобы помочь обеспечить вывод иранских войск из Сирии", пишет газета. Источник заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить британского премьера Терезу Мэй и Трампа в том, что необходимо заручиться поддержкой Путина.

Источники также считают, что Трамп "может пригрозить (членам альянса- ред.) вывести американские войска из Украины и отказаться принимать участие в совместных учениях НАТО, если Британия и другие европейские страны не смогут взять на себя обязательства по увеличению расходов на оборону".

Источник отметил, что чиновники боятся, что Трамп может использовать саммит НАТО на следующей неделе для прекращения американской военной поддержки из-за разногласий по бюджету. "Украина в опасности", — приводит газета слова источника.

Издание отмечает, что Британия — одна из всего пяти стран, которые выделяют 2% ВВП на оборону, как этого требуют целевые нормативы НАТО, в то время как Испания и Бельгия выделяют по 0,9%, а Германия — 1,2%. Также, как пишет газета, у США есть военное присутствие на Украине, в Польше, Германии, Литве, Латвии и Эстонии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.