Американский кошмар: конгрессмен раскритиковал миграционную политику в США

БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США демократ Филемон Вела раскритиковал политику администрации президента Дональда Трампа, приведшей к миграционному кризису на границе с Мексикой.

В ходе открывающей сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине Вела рассказал, что представляет 34-й округ Техаса на границе с Мексикой, потомком мигрантов из которой он является.

"Как и многие из вас, я глубоко обеспокоен кризисом разделения семей, происходящий в США. Я считаю ужасным то, что правительство решило, что причинение страданий людям отвечает национальным интересам США. Тысячи семей были разделены из-за этой бесчеловечной политики. Три тысячи детей были изъяты из семей без определенного плана со стороны администрации по их воссоединению", — заявил Вела.

Он напомнил о решении американского суда, обязавшего администрацию президента прекратить эту политику. "Пока мы ждем от администрации тщательного соблюдения этого постановления, тысячи детей остаются отделенными от семей. Мир смотрит на США, некоторые родители отправлены на родину, тогда как их дети содержатся вдали от них. То, что переживают эти дети, достойно сожаления, неприемлемо и грубо нарушает ценности США… Сегодня для тысяч родителей и детей американская мечта превратилась в американский кошмар", — добавил Вила.

Он признал, что при иммиграции есть определенные риски, но необходимо идти на них и "выполнять эти правила наиболее гуманным способом" ради "лучшего будущего не только для вновь прибывших, но и для нас самих".

Его коллега-республиканец Стив Кинг сделал акцент на необходимости бороться с первопричиной миграции — низким уровнем жизни в странах. По его словам, девушки из Центральной Америки (Сальвадор, Гватемала) проходят противозачаточные процедуры перед отправлением в США, "потому что есть угроза, что они подвергнутся изнасилованию в пути". По его данным, 75% действительно подвергаются сексуальному насилию.

"Давайте уделять внимание тому, что происходит с нашей культурой, нашей цивилизацией. Давайте не забывать, что у государств есть границы и их нужно защищать… Мы можем помочь людям более эффективно в границах их собственных стран, мы должны прилагать больше усилий, чтобы гарантировать, что люди могут быть успешными, счастливыми и чувствовать себя в своих родных странах", — заявил Кинг.