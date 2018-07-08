Волкер пояснил позицию США по поводу признания Крыма российским

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вашингтон не планирует признавать Крым частью России, заявил спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest. По словам чиновника, американские СМИ неверно истолковали позицию Дональда Трампа.

На прошлой неделе Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде американский лидер якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население. В Белом доме тогда не стали опровергать эту информацию.

"Белый дом высказался <…> очень ясно — советник по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", — заявил Волкер.

"Крымский вопрос закрыт"

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара предположил, что если бы Трамп сейчас признал полуостров российским, то для него это могло бы закончиться импичментом.

Политик напомнил, что во время избирательной кампании Трамп выступал за переговоры с Москвой, однако после победы на выборах стал делать антироссийские заявления.

"Но мы прекрасно понимаем, в каких внутренних условиях находится сегодня президент США, в том числе в связи с расследованием о "вмешательстве" в американские выборы. Любые его действия как на внешней, так и на внутренней арене американские элиты пытаются использовать против него", — отметил депутат в беседе с RT.

По мнению Ганжары, Трамп понимает, что крымский вопрос закрыт и не обсуждается. Парламентарий выразил уверенность, что во время саммита в Хельсинки 16 июля лидеры государств не будут обсуждать тему принадлежности полуострова.