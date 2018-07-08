МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия негативно относится к учениям США и Украины в Черном море, так как они ухудшают военно-политическую ситуацию в регионе, заявил сенатор Франц Клинцевич.
Флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney 7 июля вошел в Черное море для украинско-американских учений Sea Breeze, сообщается в заявлении Военно-морских сил США в Европе в твиттере.
Сенатор отметил, что учения не представляют опасности для России, все передвижения отслеживаются онлайн и при необходимости реакция последует незамедлительно. Тем не менее, по мнению политика, совместные с США тренировки провоцируют Киев на необдуманные действия, создавая у него иллюзию вседозволенности.
Парламентарий также напомнил, что Sea Breeze проводится за неделю до саммита Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки, которого "очень многие в мире ждут с большой надеждой".
"Не думаю, что учения создают хороший фон для этого саммита", — заявил он.