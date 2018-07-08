В Таиланде начали перекрывать водостоки в районе эвакуации детей

БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Сотни военнослужащих, гражданских спасателей и добровольцев в районе пещеры Тхам Луанг, в которой идет операция по выводу на поверхность заблокированных в ней наводнением 12 детей и их футбольного тренера, задействованы в воскресенье в массированной акции по перекрытию всех естественных водостоков, по которым дождевая вода, стекающая с гор, может попасть в пещеру, сообщает телеканал Thai PBS.
Утром в район спасательной операции прибыла колонна грузовиков с пластиковыми трубами длиной 100 метров и диаметром 4 дюйма (10,16 см), которые на месте проведения операции используются для отвода и откачивания воды в течение последних двух недель. Грузовики прибыли из провинции Накхон Ратчасима, расположенной в 600 километрах южнее места проведения спасательной операции, так как за две недели в откачивании воды был использован весь запас таких труб в провинции Чианграй, в которой находится пещера, и в двух соседних провинциях, сообщает телеканал. Все эти трубы в воскресенье будут вручную установлены на горе над пещерой для отвода дождевой воды.
"Один из тринадцати иностранных специалистов по пещерному дайвингу, которым предстоит выводить детей из пещеры в легководолазном снаряжении, сказал нам перед уходом в пещеру: сегодня жизни детей и наши жизни целиком зависят от вас", — рассказал руководитель работ по перекрытию водостоков, слова которого приводит телеканал.
По прогнозам синоптиков позже в воскресенье может начаться очередной затяжной ливень, в результате чего уровень воды в пещере может повыситься до опасного, несмотря на то, что из пещеры по-прежнему продолжают откачивать по 50 000 кубометров воды в час. По заявлениям руководства спасательной операции, эвакуация может продлиться до 21.00 (17.00 мск) или более позднего времени, а при возникновении неблагоприятных условий на маршруте движения может затянуться на два-три дня.