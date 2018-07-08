МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес раскритиковала посла США Ричарда Гренеля после его обсуждения с немецкими автопроизводителями импортных пошлин. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на интервью Налес газете Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что в посольстве США в Берлине состоялась тайная встреча Гренеля с руководителями крупнейших немецких автомобильных концернов: Daimler, BMW и Volkswagen. Отмечается, что посол США сообщил участникам, что уполномочен найти решение в споре между Вашингтоном и Берлином, а также Брюсселем. Гренель предложил "нулевое решение", при котором и США, и ЕС полностью должны отказаться от пошлин на автомобили.

"Для меня это новость, что послы ведут переговоры по таким вопросам", — заявила Налес. По мнению главы социал-демократов, Ричард Гренель должен понять, какова его роль.

"Если правительство США захочет поговорить с нами о таможенных пошлинах, этим займутся министр торговли в Вашингтоне и федеральный министр экономики Германии Петер Альтмайер. Мы не банановая республика!" — добавила она.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.