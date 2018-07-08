Обрушились дожди: миллионы японцев получили указания эвакуироваться

ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Более 4,3 миллиона человек в Японии получили указания или рекомендации об эвакуации в связи с ливневыми дождями и вызванными ими паводками и оползнями.Киодо, рекомендации или указания эвакуироваться действуют в 23 из 47 префектур страны. На ликвидацию последствий стихии и проведения спасательных операций брошены более 54 тысяч полицейских, сотрудников противопожарных служб и служащих сил самообороны страны.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ – 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима – 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в 2-3 раза больше среднемесячной нормы.
С утра при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работать экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей и координировать работу ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии. В ходе заседания Абэ подчеркнул, что "безопасность многих граждан еще не подтверждена", и призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.