МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Государственный департамент США опроверг слухи о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man ("Человек-ракета"), сообщает издание Washington Post.
"Он не оставил ничего, кроме письма", — приводит газета слова Науэрт.
Ранее южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне, что диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Ким Чен Ыном.
Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась.