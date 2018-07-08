МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Государственный департамент США опроверг слухи о том, что госсекретарь США Майк Помпео передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man ("Человек-ракета"), сообщает издание Washington Post.

Представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила журналистам, что единственной вещью, которую Помпео оставил в Пхеньяне, было письмо Ким Чен Ыну от американского президента Дональда Трампа.

"Он не оставил ничего, кроме письма", — приводит газета слова Науэрт.

Ранее южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне, что диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Ким Чен Ыном.

"Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой" в прошлом году, когда напряженность сильно возросла. После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет", — приводило издание слова источника. После этого Трамп вспомнил о разговоре и попросил Помпео передать диск северокорейскому лидеру.

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась.