ВСУ за сутки четыре раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (59)

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что по территории ДНР было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, при обстрелах использовались гранатометы и стрелковое оружие.