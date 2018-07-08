В Турции уволили еще 18,6 тысячи госслужащих

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима ЧП, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года, на основании которого с госслужбы уволены еще 18632 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедник Фетхуллаха Гюлена.

Согласно постановлению, опубликованному в воскресенье в официальном издании Resmi Gazete, из ВС Турции уволены 6152 человека, в том числе 3077 — из сухопутных войск, 1126 — из ВМС, 1949 — из ВВС. Из службы безопасности уволены 8998 сотрудников, из жандармерии – 649. Увольнения коснулись также сотрудников минюста (1051 уволенный), минобразования (658), управления по делам религии (240), МИД (38), государственных университетов (199). Кроме того, закрыты 12 общественных организаций, три газеты и один телеканал.

Это самая большая группа госслужащих, уволенных в рамках одного постановления, принятого в условиях действия режима ЧП. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действие режима ЧП может быть отменено 18 июля, когда истечет его очередной трехмесячный срок.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.