Южная Корея надеется на продолжение конструктивных переговоров США и КНДР

ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с японским коллегой Таро Коно и госсекретарем США Майком Помпео выразила надежду на продолжение "конструктивных и продуктивных консультаций между США и КНДР" и подчеркнула, что Сеул готов оказать всю необходимую поддержку для реализации полной денуклеаризации.

"Мы надеемся, что за саммитами и последним визитом госсекретаря США Помпео (в КНДР – ред.) последуют конструктивные и продуктивные консультации между США и Северной Кореей. Южная Корея готова оказать любую необходимую поддержку этому", — подчеркнула глава южнокорейского МИД.

Кан Гён Хва также подтвердила, что "санкции Совета безопасности ООН останутся в силе до того, как полная денуклеаризация Северной Кореи не будет подтверждена".

"Денуклеаризация Северной Кореи и предоставление гарантий безопасности, а также экономическое развитие, которого желает Северная Корея, должны происходить совместно", — отметила она.

Глава МИД Южной Кореи также упомянула недавнее решение Сеула и Вашингтона о приостановке части совместных военных учений. "Решение о приостановке части совместных военных учений Южной Кореи и США призвано способствовать вовлечению Северной Кореи в процесс денуклеаризации", — добавила Кан Гён Хва.

В конце июня Южная Корея объявила об отмене военных учений под кодовым названием "Тхэгык" ради успешного продолжения диалога с КНДР. Это решение последовало на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian, или UFG). Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне. После встречи 12 июня в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить учения, назвав их дорогостоящими и "неподходящими".