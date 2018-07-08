Спасатели в Таиланде получили согласие родителей перед эвакуацией детей

БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Перед началом операции по выводу двенадцати школьников и их футбольного тренера, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, спасатели посвятили родителей и родственников детей в детали операции и заручились их согласием, заявил в воскресенье на брифинге в пресс-центре спасательной операции ее руководитель, губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон.

"Перед тем, как отправить команду иностранных и таиландских дайверов в пещеру для вывода детей, мы посвятили их родителей во все детали операции, и получили их согласие на проведение эвакуации по нашему плану", — сказал Осоттханакон.

Операция по выводу на поверхность заблокированных в дальней камере пещеры детей и их тренера началась в воскресенье в 10.00 (06.00 мск) и продолжится минимум до 21.00 того же дня. По заявлению властей, в операции участвуют 13 профессиональных кейв-дайверов со всего мира и пять наиболее опытных боевых пловцов военно-морских сил Таиланда.

Рано утром в воскресенье руководство спасательной операции отдало приказ очистить территорию вблизи пещеры и перенести работавший там пресс-центр в расположенный неподалеку комплекс административных зданий заповедника, на территории которого находится пещера. В то же время родителей и родственников детей, находящихся в пещере, собрали у входа в нее на специальный брифинг по плану эвакуационной операции.

Около 10.00 (06.00 мск) у входа в пещеру полиция и военные разметили и перекрыли 200-метровую зону, закрытую для всех, кто не занят непосредственно в эвакуационной операции.