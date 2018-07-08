Госсекретарь США вновь заявил, что КНДР добросовестно вела переговоры

ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва в Токио вновь выразил уверенность в том, что КНДР вела "добросовестные переговоры" в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи.

Отвечая на вопрос журналистов, не изменилась ли его оценка о добросовестности прошедших переговоров с представителями КНДР с учетом недавних высказываний со стороны северокорейского МИД, Помпео подтвердил озвученную им ранее позицию.

"Потому, что они вели (добросовестные переговоры – ред.)", — подчеркнул он.

В воскресенье в Токио прошла трехсторонняя встреча между Помпео и главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также итоги визита госсекретаря США в Пхеньян.

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась, хотя госсекретарь, по данным СМИ, привез ему письмо от Дональда Трампа. Ранее в субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль также передал Помпео письмо от Ким Чен Ына, предназначенное для Трампа.

Позже сам Помпео заявил, что представители США и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями, где продолжат обсуждение вопроса возвращения останков американских военных.