В СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины не допустила применения бракованного кабеля электропитания на Южно-Украинской АЭС, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Как утверждают в ведомстве, сотрудники электростанции закупили некачественное оборудование, что могло вызвать техногенную ЧС.
В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы установили факт использования кабеля, который не соответствовал нормам, правилами и стандартам по ядерной и радиационной безопасности, отметили в СБУ.
В настоящее время оборудование демонтируют.
Критическое состояние
"Довели (отрасль, — ред.) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой", — заявил депутат в эфире телеканала "112 Украина".
При этом он добавил, что нынешний министр энергетики страны Игорь Насалик не в состоянии разрешить кризисную ситуацию. "Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся…", — сказал Куприй.
Массовый отток кадровFacebook.
"Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала", — написала парламентарий.
Она сообщила, что сотрудники предприятий уезжают работать в Россию, Белоруссию и Турцию. Причиной подобного оттока кадров Войцицкая назвала недостаточное финансирование украинской атомной промышленности.
ЧП на украинских АЭС
На Украине действуют четыре АЭС — Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. Суммарно они производят более половины всей электроэнергии в стране.