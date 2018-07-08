В СБУ заявили о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины не допустила применения бракованного кабеля электропитания на Южно-Украинской АЭС, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.

Как утверждают в ведомстве, сотрудники электростанции закупили некачественное оборудование, что могло вызвать техногенную ЧС.

В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы установили факт использования кабеля, который не соответствовал нормам, правилами и стандартам по ядерной и радиационной безопасности, отметили в СБУ.

В настоящее время оборудование демонтируют.

Критическое состояние

Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о том, что энергетическая отрасль Украины сейчас находится в критическом состоянии.

"Довели (отрасль, — ред.) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой", — заявил депутат в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он добавил, что нынешний министр энергетики страны Игорь Насалик не в состоянии разрешить кризисную ситуацию. "Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся…", — сказал Куприй.

Массовый отток кадров

Массовый отток кадров с украинских атомных электростанций стал одной из ключевых проблем отрасли, сообщила в мае депутат Верховной рады Виктория Войцицкая в Facebook

"Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала", — написала парламентарий.

Она сообщила, что сотрудники предприятий уезжают работать в Россию, Белоруссию и Турцию. Причиной подобного оттока кадров Войцицкая назвала недостаточное финансирование украинской атомной промышленности.

ЧП на украинских АЭС

Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР) Украины сообщила, что в 2017 году выявлено 17 нарушений в работе украинских атомных электростанций, что является наибольшим показателем за последние семь лет. При этом отмечалось, что в течение 2008-2017 годов на украинских АЭС не было зафиксировано нарушений, которые привели к облучению персонала или выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду выше регламентированных значений.

На Украине действуют четыре АЭС — Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. Суммарно они производят более половины всей электроэнергии в стране.