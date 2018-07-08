Маск предложил создать мини-субмарину для спасения детей в Таиланде

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, предложил спасти при помощи мини-субмарины подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

Ранее предприниматель заявил, что находится в постоянном контакте со спелеологами и разрабатывает несколько механизмов для спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков. В частности, он обсуждает с ними механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также создается надувная труба с воздушными шлюзами.

"Получил больше отличных отзывов от Таиланда. Первый путь — это по большому счету крошечная, размером с ребенка, субмарина с использованием трубы Falcon в качестве корпуса для перекачки кислорода. Она достаточно легкая, чтобы перевезти двоих водолазов, и достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие проходы", — написал Маск в своем Twitter.

В свою очередь заместитель представителя правительства Таиланда, которого цитирует газета Bangkok Post, сообщил, что в состав сформированной Маском команды инженеров входит десять человек. "Один инженер уже находится в стране в отпуске, еще два приедут в субботу вечером, остальные семь — в воскресенье", — заявил чиновник. Он добавил, что от правительства Таиланда не потребуется оплата услуг экспертов Маска.