Япония хочет вместе с США решать проблемы безопасности в регионе

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Власти Японии хотят решать проблемы национальной и региональной безопасности при взаимодействии с США, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Токио.

"Ракетная, ядерная программа Северной Кореи, а также проблема похищенных японцев являются важными вопросами в рамках поддержания мира и стабильности в Японии и регионе. Япония и США хотели бы решать эти вопросы при тесном взаимодействии", — приводит агентство Киодо слова Абэ.

В воскресенье в Токио началась трехсторонняя встреча между Помпео и главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва. Стороны намерены обсудить ситуацию в регионе, а также итоги визита госсекретаря США в Пхеньян.

Помпео находился в Пхеньяне 6-7 июля. Несмотря на то, что Белый дом анонсировал его встречу с лидером КНДР, она так и не состоялась, хотя госсекретарь, по данным СМИ, привез ему письмо от Дональда Трампа.

В субботу сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. По данным МИД КНДР, зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль также передал Помео письмо от Ким Чен Ына, предназначенное для Трампа.

Позже сам Помпео заявил, что представители США и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями, где продолжат обсуждение вопроса возвращения останков американских военных.