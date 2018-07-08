Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 54 человек

ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 54 человек, более 45 числятся пропавшими без вести.

По данным агентства Киодо, наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю (26 человек) и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку (18 человек). Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, шесть человек находятся без сознания, еще 46 человек числятся пропавшими без вести.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в два-три раза выше среднемесячной нормы.

Согласно прогнозам метеорологов, ливневые дожди в юго-западных и центральных районах Японии продолжатся и в воскресенье, за сутки в регионе может выпасть до 200 миллиметров осадков. Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

С самого утра при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей и координации работы ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии. В ходе заседания Абэ подчеркнул, что "безопасность многих граждан еще не подтверждена", и призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.