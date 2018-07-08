Маск назвал два способа спасения детей в Таиланде

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, рассказал о двух способах спасти юниорскую футбольную команду, которая застряла в одной из пещер в Таиланде.

"Несколько хороших новостей от экспертов по пещерам в Таиланде. Я постоянно обсуждаю с ними механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также создаем надувную трубу с воздушными шлюзами", — написал Маск в своем Twitter.

Он добавил, что надувная труба может не сработать, учитывая сложность рельефа в пещере, однако этот способ может оказаться "превосходным средством", если покажет свою эффективность.

Позднее Маск уточнил детали плана по спасению детей.

По словам бизнесмена, эксперты предложили создать миниатюрную субмарину, взяв за основу корпуса трубопровод ракеты Falcon, используемый для подачи жидкого кислорода.

"Достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов, достаточно маленькая, чтобы пройти через узкие щели. Чрезвычайно прочная", — написал Маск в Twitter.

Вентиляционный рукав

Бывший донецкий шахтер Юрий Павлюков предложил вывести школьников из затопленной тайской пещеры по водонепроницаемому вентиляционному рукаву, для этого его нужно проложить под водой и пустить по нему под давлением воздух.

"Нужно растянуть непромокаемый рукав и по нему все дети благополучно выберутся на поверхность. По рукаву нужно подавать воздух. Никаких дайверских подготовок не нужно проводить", — сказал РИА Новости Павлюков.

Не торопить спасателей

Глава штаба спасательной операции, которая продолжается две недели в затопленной пещере на севере Таиланда, попросил общественность не торопить спасателей.

"Мы все переживаем за ребят, запертых водой в дальних помещениях пещеры. Ежедневно мы слышим и от СМИ, и от людей — когда? Когда они, наконец, выйдут на поверхность? У меня нет точного ответа на этот вопрос, я не могу вам точно назвать день и час, когда это произойдет, потому что мы должны, прежде всего, обеспечить безопасность ребят во время вывода на поверхность, и это требует тщательной проработки каждой детали каждого варианта эвакуации. Не торопите нас", — сказал на пресс-конференции в субботу руководитель штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

Ранее Осоттханакон заявил, что выводит детей из затопленной пещеры пока опасно из-за сохраняющегося там относительно высокого уровня воды.

"После оценки специалистами уровня воды в пещере в течение дня стало ясно, что вода пока не убывает из-за дождя, несмотря на усилия по ее откачиванию. Учитывая также скорость течения и то, что дети пока только учатся дышать с аквалангом, мы с руководителями подразделений пришли к выводу, что сегодня начинать операцию по выводу детей на поверхность пока опасно", — сказал он.

Внезапное наводнение

В субботу 23 июня двенадцать футболистов юниорской команды вместе с тренером отправились в пещеру Тхам Луанг, расположенную в горном национальном парке Дой Нанг Нон на севере Таиланда. Через несколько часов после того как дети зашли внутрь, сильный ливень вызвал внезапное наводнение и отрезал группу от выхода.

Основным препятствием для эвакуации являются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры, которые детям, не умеющим плавать, придется преодолевать в легководолазном снаряжении. Воду из пещеры круглосуточно откачивают уже свыше десяти дней, однако сделать путь эвакуации безопасным пока не удалось. В пещеру организовали доставку баллонов с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в воздухе пещеры.

Свою помощь в спасении детей предложило МЧС России. "В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции", — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.