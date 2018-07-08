ЛОНДОН, 8 июл — РИА Новости, Мария Табак. Признаков отравления нервно-паралитическим веществом у британского полицейского, проверявшегося в больнице Солсбери, не обнаружено, говорится в переданном в РИА Новости заявлении полиции Уилтшира.

"Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него все нормально. Мы бы хотели напомнить о сообщении управления по охране общественного здоровья Англии о том, что риск для общественности остается низким", — говорится в сообщении.

Ранее больница в Солсбери сообщила, что сотрудник полиции был госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.