РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Франция вводит в стране цензуру. Почему Макрон боится RT и Sputnik

02431
© AFP 2018 / Joel Saget Бурбонский дворец место заседаний Национальной ассамблеи Франции в ПарижеБурбонский дворец место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже
© AFP 2018 / Joel Saget

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект о борьбе с "фейковыми новостями", по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании. Новая правовая норма предельно размыта и направлена в первую очередь против RT и Sputnik. При этом пострадать могут и национальные французские медиа.

"Ущерб для нации"

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Путин заявил, что Россия и Франция могут улучшить взаимодействие
Один из первых в мировой практике законов против "фейковых новостей" вызвал огромный ажиотаж. Никогда ранее законодатели не давали определения фейку. Оппозиционно настроенные политики критиковали предложенные властью варианты. Однако поскольку большинство в нижней палате принадлежит сторонникам Эммануэля Макрона, возражения в расчет не приняли. Фейком постановили считать любое "неточное или ложное утверждение и обвинение" независимо от контекста.

© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает накануне саммита G7 в Канаде
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает накануне саммита G7 в Канаде

Последствия серьезные. Высший совет по телерадиовещанию наделяется особыми контролирующими полномочиями на период избирательных кампаний. Чиновники смогут прерывать работу СМИ, отзывая лицензию на определенный срок или навсегда. В особенности это касается иностранных СМИ: им в законе посвящен отдельный параграф. Совет получает право "положить конец вещанию СМИ, подконтрольных иностранному государству и наносящих ущерб фундаментальным интересам нации либо участвующих в дестабилизации ее институтов". 

Теперь судьба любых медиа зависит от решения судей, которым предстоит отделить "фейк" от "достоверной информации" за 48 часов, чтобы затем передать свое заключение в Высший совет по телерадиоовещанию.  

"Диктатура судей"

Мигранты. Архивное фото
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Франция не будет открывать центры для мигрантов
Красноречивый факт: три фракции левых, правые, ультраправые и часть центристов в парламенте отказались поддержать закон. Противники Макрона с обеих сторон политического спектра недовольны тем, как их политическая деятельность освещается мейнстримными СМИ. У оппозиции собственные медиа, и они опасаются, что к ним применят строгий закон о "фейковых новостях".

Недовольные говорят о "диктатуре судей", потенциально угрожающей всей демократической системе. Но под ударом прежде всего российские СМИ. Ведь достаточно одного иска от недружественного политика, ангажированного судьи — и СМИ под запретом. 

© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян

"Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ: ни о каких других иностранных изданиях, работающих во Франции или на французском языке, речи не идет, — рассказывает один из руководителей Sputnik France Наталья Новикова. — Ни одного примера недостоверного освещения выборов на нашем сайте никто не привел. Ни французские медиа, ни те, кто выдвинул этот закон". 

"Обстановка цензуры и самоцензуры"

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Макрон заявил о политическом кризисе в Европе
Экс-кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания Николя Дюпон-Эньян уверен, что французы обращаются к российским СМИ потому, что интересуются сюжетами, замалчиваемыми официальными медиа. Политик приводит в качестве примера столкновения между полицейскими и жителями преимущественно арабских предместий в городе Шампиньи в январе 2018 года. "Об этом не упомянули на большинстве телеканалов страны, и кадры пришли от RT", — заметил Дюпон-Эньян. По его мнению, "когда наши соотечественники отправляются за информацией в другие места, у этого есть причины".

© AFP 2018 / Thomas SamsonДепутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен
© AFP 2018 / Thomas Samson
Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен

Другие французские политики напоминают, что в стране уже есть закон по борьбе с недостоверной информацией, причем приняли его еще в XIX веке. Правовая норма, не отмененная по сей день, предполагает денежные штрафы за клевету и ложные сообщения медиа. Лидер "Национального объединения" (в прошлом — "Национальный фронт") Марин Ле Пен уверена, что действующих законов вполне достаточно. А новый требуется только для того, чтобы получить возможность закрывать СМИ. Того же мнения придерживается лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, заявивший о "грубой попытке контролировать информацию". 

Президент RT France Ксения Федорова считает, что закон против "фейк-ньюс" нанесет ущерб всему сообществу СМИ, вещающих на французском языке: "Это создает обстановку цензуры, даже самоцензуры, среди иностранных СМИ, предлагающих альтернативную точку зрения, не совпадающую с позицией Елисейского дворца".

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена