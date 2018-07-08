Франция вводит в стране цензуру. Почему Макрон боится RT и Sputnik

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект о борьбе с "фейковыми новостями", по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании. Новая правовая норма предельно размыта и направлена в первую очередь против RT и Sputnik. При этом пострадать могут и национальные французские медиа.
"Ущерб для нации"
Последствия серьезные. Высший совет по телерадиовещанию наделяется особыми контролирующими полномочиями на период избирательных кампаний. Чиновники смогут прерывать работу СМИ, отзывая лицензию на определенный срок или навсегда. В особенности это касается иностранных СМИ: им в законе посвящен отдельный параграф. Совет получает право "положить конец вещанию СМИ, подконтрольных иностранному государству и наносящих ущерб фундаментальным интересам нации либо участвующих в дестабилизации ее институтов".
Теперь судьба любых медиа зависит от решения судей, которым предстоит отделить "фейк" от "достоверной информации" за 48 часов, чтобы затем передать свое заключение в Высший совет по телерадиоовещанию.
"Диктатура судей"
Недовольные говорят о "диктатуре судей", потенциально угрожающей всей демократической системе. Но под ударом прежде всего российские СМИ. Ведь достаточно одного иска от недружественного политика, ангажированного судьи — и СМИ под запретом.
"Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ: ни о каких других иностранных изданиях, работающих во Франции или на французском языке, речи не идет, — рассказывает один из руководителей Sputnik France Наталья Новикова. — Ни одного примера недостоверного освещения выборов на нашем сайте никто не привел. Ни французские медиа, ни те, кто выдвинул этот закон".
"Обстановка цензуры и самоцензуры"
Другие французские политики напоминают, что в стране уже есть закон по борьбе с недостоверной информацией, причем приняли его еще в XIX веке. Правовая норма, не отмененная по сей день, предполагает денежные штрафы за клевету и ложные сообщения медиа. Лидер "Национального объединения" (в прошлом — "Национальный фронт") Марин Ле Пен уверена, что действующих законов вполне достаточно. А новый требуется только для того, чтобы получить возможность закрывать СМИ. Того же мнения придерживается лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, заявивший о "грубой попытке контролировать информацию".
Президент RT France Ксения Федорова считает, что закон против "фейк-ньюс" нанесет ущерб всему сообществу СМИ, вещающих на французском языке: "Это создает обстановку цензуры, даже самоцензуры, среди иностранных СМИ, предлагающих альтернативную точку зрения, не совпадающую с позицией Елисейского дворца".