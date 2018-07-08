Франция вводит в стране цензуру. Почему Макрон боится RT и Sputnik

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект о борьбе с "фейковыми новостями", по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании. Новая правовая норма предельно размыта и направлена в первую очередь против RT и Sputnik. При этом пострадать могут и национальные французские медиа.

"Ущерб для нации"

© AFP 2018 / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон выступает накануне саммита G7 в Канаде © AFP 2018 / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон выступает накануне саммита G7 в Канаде

Один из первых в мировой практике законов против "фейковых новостей" вызвал огромный ажиотаж. Никогда ранее законодатели не давали определения фейку. Оппозиционно настроенные политики критиковали предложенные властью варианты. Однако поскольку большинство в нижней палате принадлежит сторонникам Эммануэля Макрона, возражения в расчет не приняли. Фейком постановили считать любое "неточное или ложное утверждение и обвинение" независимо от контекста.

Последствия серьезные. Высший совет по телерадиовещанию наделяется особыми контролирующими полномочиями на период избирательных кампаний. Чиновники смогут прерывать работу СМИ, отзывая лицензию на определенный срок или навсегда. В особенности это касается иностранных СМИ: им в законе посвящен отдельный параграф. Совет получает право "положить конец вещанию СМИ, подконтрольных иностранному государству и наносящих ущерб фундаментальным интересам нации либо участвующих в дестабилизации ее институтов".

Теперь судьба любых медиа зависит от решения судей, которым предстоит отделить "фейк" от "достоверной информации" за 48 часов, чтобы затем передать свое заключение в Высший совет по телерадиоовещанию.

"Диктатура судей"

Красноречивый факт: три фракции левых, правые, ультраправые и часть центристов в парламенте отказались поддержать закон. Противники Макрона с обеих сторон политического спектра недовольны тем, как их политическая деятельность освещается мейнстримными СМИ. У оппозиции собственные медиа, и они опасаются, что к ним применят строгий закон о "фейковых новостях".

Недовольные говорят о "диктатуре судей", потенциально угрожающей всей демократической системе. Но под ударом прежде всего российские СМИ. Ведь достаточно одного иска от недружественного политика, ангажированного судьи — и СМИ под запретом.

© AP Photo / Thomas Samson, Pool Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян © AP Photo / Thomas Samson, Pool Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян

"Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ: ни о каких других иностранных изданиях, работающих во Франции или на французском языке, речи не идет, — рассказывает один из руководителей Sputnik France Наталья Новикова. — Ни одного примера недостоверного освещения выборов на нашем сайте никто не привел. Ни французские медиа, ни те, кто выдвинул этот закон".

"Обстановка цензуры и самоцензуры"

© AFP 2018 / Thomas Samson Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен © AFP 2018 / Thomas Samson Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен

Экс-кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания Николя Дюпон-Эньян уверен, что французы обращаются к российским СМИ потому, что интересуются сюжетами, замалчиваемыми официальными медиа. Политик приводит в качестве примера столкновения между полицейскими и жителями преимущественно арабских предместий в городе Шампиньи в январе 2018 года. "Об этом не упомянули на большинстве телеканалов страны, и кадры пришли от RT", — заметил Дюпон-Эньян. По его мнению, "когда наши соотечественники отправляются за информацией в другие места, у этого есть причины".

Другие французские политики напоминают, что в стране уже есть закон по борьбе с недостоверной информацией, причем приняли его еще в XIX веке. Правовая норма, не отмененная по сей день, предполагает денежные штрафы за клевету и ложные сообщения медиа. Лидер "Национального объединения" (в прошлом — "Национальный фронт") Марин Ле Пен уверена, что действующих законов вполне достаточно. А новый требуется только для того, чтобы получить возможность закрывать СМИ. Того же мнения придерживается лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, заявивший о "грубой попытке контролировать информацию".

Президент RT France Ксения Федорова считает, что закон против "фейк-ньюс" нанесет ущерб всему сообществу СМИ, вещающих на французском языке: "Это создает обстановку цензуры, даже самоцензуры, среди иностранных СМИ, предлагающих альтернативную точку зрения, не совпадающую с позицией Елисейского дворца".