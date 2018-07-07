ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудник полиции госпитализирован в Британии с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, сообщила в субботу вечером больница английского города Солсбери.
"Сотрудник полиции сегодня вечером обратился в Great Western Hospital (в городе Суиндоне. – Прим. ред.) за медицинской консультацией в связи с расследуемым в Эймсбери инцидентом. Ничто не говорит о том, что существует риск для кого-либо еще в больнице", — говорится в заявлении представителя больницы.
"В настоящее время этот человек переведен в окружную больницу Солсбери, имеющую возможность провести необходимые специализированные анализы. Больница в Солсбери приняла ряд людей, пришедших после инцидента с вопросами касательно здоровья, но ни одному из них лечение не потребовалось", — отмечается в заявлении.
Представитель больницы подчеркнул, что, согласно утверждению управления по охране общественного здоровья, риск для жителей Солсбери и Эймсбери остается низким.