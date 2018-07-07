ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости, Мария Табак. Сотрудник полиции госпитализирован в Британии с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, сообщила в субботу вечером больница английского города Солсбери.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери. Пострадавшие из Эймсбери проходят лечение в больнице Солсбери, где лечились и Скрипали. Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает. Британия за четыре месяца так и не представила никаких доказательств.

"Сотрудник полиции сегодня вечером обратился в Great Western Hospital (в городе Суиндоне. – Прим. ред.) за медицинской консультацией в связи с расследуемым в Эймсбери инцидентом. Ничто не говорит о том, что существует риск для кого-либо еще в больнице", — говорится в заявлении представителя больницы.

"В настоящее время этот человек переведен в окружную больницу Солсбери, имеющую возможность провести необходимые специализированные анализы. Больница в Солсбери приняла ряд людей, пришедших после инцидента с вопросами касательно здоровья, но ни одному из них лечение не потребовалось", — отмечается в заявлении.

Представитель больницы подчеркнул, что, согласно утверждению управления по охране общественного здоровья, риск для жителей Солсбери и Эймсбери остается низким.