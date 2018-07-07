Умер автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лукьяненко умер в больнице, сообщил в субботу экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Яворивский.

Ранее Яворивский сообщил, что Лукьяненко попал в реанимацию.

"Мы не спасли Левка. Он покинул нас", – написал Яворивский на странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с кончиной Левко Лукьяненко, назвав его символом несокрушимости украинского духа.

Левко Лукьяненко — украинский диссидент и политик времен СССР. Соучредитель Украинской Хельсинской Группы. Политик и общественный деятель.