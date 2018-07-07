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Илон Маск предложил два способа спасти детей из пещеры в Таиланде

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Спасение детей в Таиланде (34)
(обновлено: 21:31 07.07.2018)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaВоенные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 годаВоенные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Athit Perawongmetha

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, рассказал о двух способах спасти юниорскую футбольную команду, которая застряла в одной из пещер в Таиланде.

По словам бизнесмена, он находится в постоянном контакте со спелеологами.

"Несколько хороших новостей от экспертов по пещерам в Таиланде. Я постоянно обсуждаю с ними механизм аварийно-спасательной капсулы, которая могла бы быть достаточно безопасной для попытки провести эвакуацию. Также создаем надувную трубу с воздушными шлюзами", — написал Маск в своем Twitter.

Он добавил, что надувная труба может не сработать, учитывая сложность рельефа в пещере, однако этот способ может оказаться "превосходным средством", если покажет свою эффективность.

Военные у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Илон Маск направил четырех инженеров на спасение детей из пещеры в Таиланде

Ранее бизнесмен предлагал спасти детей и тренера с помощью воздушного туннеля, сконструированного из нейлоновой трубы.

МИД Таиланда подтвердил, что Илон Маск направил в страну четырех инженеров для участия в спасательной операции. Тайский сотрудник уже находится на месте, еще три инженера-иностранца из компаний Tesla, SpaceX и Boring вскоре присоединятся к нему. Специалисты изучат возможность создания туннеля для эвакуации людей из пещеры.

Письмо родным

Ранее днем стало известно, что школьники и их тренер передали на поверхность письмо, адресованное их родственникам.

Команда боевых пловцов, работающих в пещере, вывесила фотографию с посланием в фейсбуке. На опубликованных снимках видно, что письмо написано на шести тетрадных листах.

Военные несут водяной насос к пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Бывший донецкий шахтер предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде

Дети передали послание на поверхность с одним из пловцов, который доставил им письма родных. Семьиюных футболистов уже две недели живут в палаточном лагере у входа в пещеру.

"У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашних заданий", — говорится в письме. Кроме того, каждый из ребят написал несколько строк о своем состоянии.

Одну из страниц написал 25-летний тренер команды, которого некоторые обвиняют в безответственности за то, что он организовал поход перед началом сильных сезонных дождей. Тем не менее, многие считают молодого человека героем, так как благодаря ему дети смогли выжить в затопленной пещере.

"Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам", — написал он.

Застряли в пещере

В субботу 23 июня двенадцать футболистов юниорской команды вместе с тренером отправились в пещеру Тхам Луанг, расположенную в горном национальном парке Дой Нанг Нон на севере Таиланда. Через несколько часов после того как дети зашли внутрь, сильный ливень вызвал внезапное наводнение и отрезал группу от выхода.

Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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На десятый день спасательной операции кейв-дайверы и боевые пловцы нашли детей и тренера нашли живыми, но ослабевшими от голода. Теперь необходимо вывести их на поверхность.

В ближайшие дни начнется операция по эвакуации юниоров на поверхность. Спасатели склоняются к варианту вывода подростков в легководолазном снаряжении. Главным препятствием остаются узкие затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу. Операцию осложняет то, что большинство детей, выросших в горной местности, совсем не умеют плавать. Воду из пещеры постоянно откачивают, однако сделать путь полностью безопасным пока не удается.

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