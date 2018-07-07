Би-би-си подтвердила, что с ее сотрудником произошел в России "инцидент"

ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости, Мария Табак. Официальный представитель Би-би-си подтвердила РИА Новости, что один из сотрудников британской телерадиокорпорации оказался вовлечен в инцидент в России, однако никаких деталей инцидента не сообщила, отметив лишь, что с сотрудником уже все в порядке.

"Имел место инцидент, которым сейчас занимается российская полиция. С сотрудником все в порядке, он снова работает", — сказала представитель Би-би-си.

Ранее сообщалось, что британца в ночь на субботу ограбили в московском такси: мужчину угостили кофе, после чего он потерял сознание. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист Би-Би-Си, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого. Также установлен автомобиль, в который сел мужчина. Оперативники ищут соучастника преступления.