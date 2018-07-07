США не поддержали предложение России возобновить комиссию "Дума-Конгресс"

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Делегация РФ в ходе встречи на полях ПА ОБСЕ в Берлине предложила парламентариям США воссоздать работу комиссии "Дума-Конгресс", поддержки инициатива пока не нашла, сообщил по итогам встречи глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы предложили создать комиссию "Дума-Конгресс", они пока сыплют штампами типа хакеры, усыновление, Сирия, Украина", — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, нужно "сходить со штампованных позиций", он выразил надежду, что сторонам все же удастся выйти на конкретные форматы работы.

Ранее парламенты двух стран взаимодействовали в формате группы "Дума-Конгресс", в ходе которого несколько раз в год проходили встречи. Взаимодействие группы прекратилось после 2008 года.