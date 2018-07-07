КНДР после переговоров с США заявила об угрозе срыва денуклеаризации

Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018

Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Северокорейский МИД выразил крайнее сожаление и неудовлетворенность результатами переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, которые прошли 6 и 7 июля. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

В переговорах принимали участие госсекретарь США Майк Помпео и зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. После окончания встречи госсекретарь написал в Twitter, что гордится "работой команды", но больше никаких подробностей не привел.

"Поведение и позиция США, которые американская сторона показала в ходе первых переговоров на высоком уровне между КНДР и США, прошедших 6 и 7 июля, действительно вызывают безграничное сожаление", — говорится в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства.

По словам представителей МИД КНДР, Соединенные Штаты "не стали решать базовые вопросы, необходимые для улучшения отношений" между странами. К проблемам, которые Пхеньян надеялся обсудить в ходе переговоров на высоком уровне, относятся в том числе подписание декларации о завершении войны и обсуждение передачи останков американских солдат.

"…Доверие между нашими странами не только не укрепилось, эти переговоры поставили нас в опасное положение, в котором само наше стремление к денуклеризации может поколебаться", — добавили в министерстве.

Тем не менее, в конце заявления ведомство отметило, что КНДР все еще "хранит доверие к президенту Трампу".

"Грабительские требования"

МИД Северной Кореи также считает, что на переговорах американская сторона высказала исключительно "односторонние и грабительские требования денуклеаризации".

"Американская сторона… (высказала только) односторонние и грабительские требования денуклеаризации, говоря о принципе полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации (CVID — Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement), отчетности, проверках", — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве иностранных дел отметили, что США только выдвигали условия и, "придумывая отговорки", а также показали свое намерение надолго отложить такие фундаментальные вопросы, как "строительство системы мира на Корейском полуострове".

Те позиции, на которых в ходе встречи настаивала американская сторона, представители МИД КНДР назвали "раковой опухолью", которая ранее уже привела к тому, что предыдущие администрации "пустили на ветер" весь переговорный процесс.

Что сказал Помпео

Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что ему удалось достичь прогресса в переговорах по вопросу уничтожения полигона для испытаний ракетных двигателей в КНДР.

"Северокорейцы также подтвердили насчет объекта испытаний ракетных двигателей, мы говорили о том, как будут выглядеть варианты уничтожения объекта, так что некоторый прогресс в этом вопросе тоже есть", — сообщил Помпео перед вылетом.

По словам госсекретаря, Вашингтон предложил план дальнейших переговоров на рабочем уровне по этому вопросу.

Встреча в столице КНДР

Ранее днем сообщалось, что США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут включать проверку хода денуклеаризации Корейского полуострова. По информации МИД КНДР, Ким Ён Чхоль также передал Помео письмо от Ким Чен Ына, которое предназначалось для Трампа.

После переговоров в Пхеньяне Помпео приехал в Токио, где в воскресенье состоятся его переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ, министром иностранных дел Таро Коно, а также министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого приедет в Японию. Пройдут также и трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.

Позже сам Помпео заявил, что представители Соединенных Штатов и КНДР 12 июля проведут встречу в переговорном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями, где продолжат обсуждение вопроса возвращения останков американских военных.