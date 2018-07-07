В Сеуле прошел самый крупномасштабный женский митинг

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Третий митинг женщин Южной Кореи против дискриминации при расследовании преступлений на сексуальной почве прошел в субботу в одном из центральных районов Сеула и собрал 18 тысяч участников, передает агентство Рёнхап со ссылкой на данные полиции.

Ранее полиция Южной Кореи начала активное расследование дел, связанных с экстремистским сайтом Womad, пользователи которого распространяют призывы к мужененавистничеству и пропагандируют превосходство женского пола. На сайте были выложены материалы, заснятые скрытой камерой в мужских туалетах нескольких университетов Сеула, а также фотографии мужчины-натурщика, сделанные его коллегой-женщиной на уроке рисования факультета изобразительных искусств Университета Хонъик.

В связи с этим в Сеуле уже прошли две масштабные демонстрации, к участию в которых организаторы пригласили только женщин. По данным полиции, на первый митинг пришли 10 тысяч человек, а на второй — 15 тысяч. Протестующие заявляли, что правоохранительные органы не расследуют дела должным образом, если жертвой является женщина.

Как и в прошлый раз, митингующие требовали честного расследования всех дел о скрытой съемке, ареста не только самих преступников, но и распространителей и покупателей подобных материалов. Помимо этого, протестующие требовали уволить начальника управления национальной полиции, назначить женщин на ключевые посты в полиции и прокуратуре.

Вместе тем, по данным организаторов, количество участников прошлых двух митингов составило в общем 35 тысяч человек, а третья демонстрация собрала 60 тысяч протестующих. Как отмечает агентство, если заявления организаторов правдивы, этот митинг станет самой крупномасштабной демонстрацией с участием одних только женщин в истории Южной Кореи.