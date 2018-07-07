Китай предупредил о негативном влиянии несоблюдения СВПД на Ближний Восток

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Несоблюдение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме может негативно сказаться на общей ситуации на Ближнем Востоке, развитие которой впоследствии сложно будет предугадать, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам министерской встречи в Вене.

"Необходимо сохранять стабильность на Ближнем Востоке, в настоящий момент ситуация там находится в критической фазе, в случае, если СВПД не будет реализовываться, это может иметь негативное влияние на направление развития ситуации в данном регионе, которое невозможно будет предугадать", — отметил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Ван И подчеркнул, что "Китай решительно привержен дальнейшему сохранению и реализации соглашения по иранской ядерной проблеме, неуклонно выполняет соответствующие требования и свои обязательства. Пекин намерен поддерживать коммуникацию и координацию со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу".

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.