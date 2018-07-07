Китай предупредил о негативном влиянии несоблюдения СВПД на Ближний Восток

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Несоблюдение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме может негативно сказаться на общей ситуации на Ближнем Востоке, развитие которой впоследствии сложно будет предугадать, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам министерской встречи в Вене.
Ван И подчеркнул, что "Китай решительно привержен дальнейшему сохранению и реализации соглашения по иранской ядерной проблеме, неуклонно выполняет соответствующие требования и свои обязательства. Пекин намерен поддерживать коммуникацию и координацию со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу".
В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.